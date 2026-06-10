Kahramanmaraş’ta kritik denetim

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti. Bakan Güler, Kahramanmaraş Havalimanı'nda Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılandı. Karşılama sırasında yöresel kıyafetler giyen çocuklarla yakından ilgilenen Güler, daha sonra programına geçti.

BİRLİKLERDE İNCELEME

Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret eden Bakan Güler, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Faaliyetler hakkında bilgi alan Güler, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Kahramanmaraş'taki askeri birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdiği belirtilerek, ziyaretin planlı denetim faaliyetleri kapsamında yapıldığı ifade edildi.

VALİLİKTE BİLGİ ALDI

Askeri birlik ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen Bakan Güler, Vali Mükerrem Ünlüer ile bir araya geldi. Görüşmede kentte yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi alan Güler, yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.