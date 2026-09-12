Kahramanmaraş’ta Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 208 etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri olan Kahramanmaraş'ta başladı. Festivalin açılış lansmanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, protokol üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş, 12-20 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak. Kentin tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerinin yanı sıra gastronomi kültürü de festival kapsamında ziyaretçilere tanıtılacak.

14 FARKLI NOKTADA 208 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Festival boyunca Kahramanmaraş genelinde 14 farklı noktada toplam 208 etkinlik gerçekleştirilecek. Çocuk atölyelerinden sergilere, geleneksel el sanatlarından fotoğraf yarışmalarına, söyleşilerden sahne gösterilerine kadar çok sayıda etkinlik Kahramanmaraşlılarla ve şehir dışından gelecek ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın kültür ve sanat hayatının yeniden canlandırılması açısından da önemli bir organizasyon olması hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ MUTFAĞI 52 LEZZET NOKTASI'NDA TANITILACAK

Kültür Yolu Festivali'nin önemli başlıklarından biri de Kahramanmaraş'ın köklü gastronomi kültürü olacak. Kentin dünyaca tanınan Maraş dondurmasından sömelek köfteye, yöresel yemeklerinden geleneksel tatlarına kadar birçok lezzeti festival kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Kahramanmaraş'ın gastronomik değerleri, festival süresince 52 Lezzet Noktası'nda keşfedilebilecek. Böylece kenti ziyaret eden misafirlerin yalnızca tarihi ve kültürel mekânları değil, Kahramanmaraş mutfağının kendine özgü lezzetlerini de deneyimlemesi sağlanacak.

GÖKHAN YAZGI: "KAHRAMANMARAŞ BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR"

Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin kültür ve edebiyat hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın "Yedi Güzel Adam"ın şehri olduğunu vurgulayan Yazgı, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde kültür, sanat ve umudun da önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Yazgı, Kahramanmaraş'ta ilk kez Kültür Yolu Festivali düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte gastronomiden şiire, edebiyattan farklı kültürel etkinliklere kadar çok sayıda program gerçekleştirileceğini belirtti.

MEHMET ŞAHİN: "KÜLTÜREL HAZİNEMİZ DÜNYA TARAFINDAN TESCİLLENDİ"

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ise festivalin kentin sahip olduğu kültürel değerlerin tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kahramanmaraş'ın yalnızca Türkiye açısından değil, Türk dünyası açısından da önemli bir edebiyat merkezi olduğuna dikkat çeken Şahin, kentin UNESCO tarafından Edebiyat Şehri olarak kabul edilmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş'ın kültürel hazinesinin dünya tarafından tescillendiğini belirten Şahin, Kültür Yolu Festivali'nin kentin sahip olduğu bu değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"SADECE BİNA YAPMAKLA ŞEHRİ MUTLU EDEMEZSİNİZ"

6 Şubat depremlerinin ardından kentin fiziki olarak yeniden inşa edildiğini ancak şehir hayatının yeniden canlandırılması için kültür ve sanat faaliyetlerinin de büyük önem taşıdığını belirten Şahin, kültürel hayatın toplumun moral ve motivasyonu açısından önemli olduğunu vurguladı. Şahin, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Ağustos Fuarı'nın ardından Kültür Yolu Festivali'nin de kentte yeni bir hareketlilik oluşturacağını ifade etti.

VALİ ÜNLÜER: "ŞEHRİMİZDE BÜYÜK BİR HEYECAN OLUŞTU"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentin Kültür Yolu Festivali ağına dahil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivalin Kahramanmaraş'ın hem sosyal yaşamına hem de şehir dışındaki tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Ünlüer, 9 gün boyunca kentin önemli bir hareketlilik yaşayacağını söyledi. Kahramanmaraş'ın 960 tescilli kültür varlığı bulunduğunu belirten Ünlüer, bunların 631'inin 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını ifade etti. Depremin ardından tarihi ve kültürel eserlerin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Ünlüer, tarihi yapıların restorasyonlarının sürdüğünü söyledi. Ünlüer, festival boyunca Kahramanmaraş'ın gastronomisinin, kültürünün ve tarihi değerlerinin şehir dışından gelecek misafirlere tanıtılacağını belirtti.

BAŞKAN GÖRGEL: "KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRE MORAL KATACAK"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Kültür Yolu Festivali'nin Kahramanmaraş için uzun süredir beklenen bir organizasyon olduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından kentte büyük bir yeniden inşa ve ihya süreci yürütüldüğünü belirten Görgel, çalışmaların artık son aşamasına yaklaşıldığını ifade etti. Görgel, fiziki dönüşümün yanında kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin de şehrin yeniden ayağa kalkmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Festival kapsamında Kahramanmaraş'ın eşsiz doğası, kadim kültürü, edebiyatı, Yedi Güzel Adam mirası, gastronomisi, tarihi ve kültürel varlıklarının Türkiye genelinden gelecek ziyaretçilere tanıtılacağını söyledi.

KAFUM'DA ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Festival kapsamında Kahramanmaraş'ta 9 gün boyunca çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirilirken, KAFUM'da her akşam saat 21.00'de konserler düzenlenecek. Kahramanmaraşlı müzikseverler festival boyunca Kıraç, Alişan, Sefo, Ahmet Şafak, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Ebru Yaşar, Merve Özbey ve Murat Boz ile buluşacak.

TARİHİ KAHRAMANMARAŞ KALESİ YENİDEN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Festival lansmanının tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirilmesi de programa ayrı bir anlam kattı. 6 Şubat depremlerinde zarar gören kalede yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelinirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından kale yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kale çevresindeki peyzaj çalışmalarında da son rötuşların yapıldığı belirtilirken, tarihi mekânın Kahramanmaraş'ın kültür turizmine yeniden kazandırılması hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ 9 GÜN BOYUNCA KÜLTÜR, SANAT VE GASTRONOMİNİN MERKEZİ OLACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18'inci durağı olan Kahramanmaraş, 12-20 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca kültür, sanat ve gastronomi etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 14 farklı noktada 208 etkinlik ve 52 Lezzet Noktası ile kentte kapsamlı bir festival programı uygulanacak. UNESCO Edebiyat Şehri kimliği, "Yedi Güzel Adam" mirası, tarihi yapıları, geleneksel el sanatları, gastronomisi ve doğal güzellikleriyle Kahramanmaraş'ın sahip olduğu değerlerin festival aracılığıyla Türkiye genelinden gelecek ziyaretçilere tanıtılması amaçlanıyor. Kahramanmaraş'ın ilk kez dahil olduğu Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, kentin kültür ve sanat hayatına hareketlilik kazandırmasının yanı sıra 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal hayatın yeniden canlanmasına ve şehrin turizm potansiyelinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.