Kahramanmaraş’ta orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Yeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.