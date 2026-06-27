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Giriş Tarihi: 27.06.2026 17:45

Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yangında zarar gören alanın tespitine ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kahramanmaraş’ta orman yangını kontrol altına alındı
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Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Yeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 5 su ikmal aracı ve 52 personel katıldı. Çalışmalara ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 su ikmal aracı da destek verdi.

Rüzgarın zaman zaman etkisini artırdığı bölgede ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmaması için yoğun çaba harcadı. Havadan yapılan su atışları ile karadan sürdürülen koordineli müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yangında zarar gören alanın tespitine ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı
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