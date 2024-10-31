Kahramanmaraş’ta otomobil direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı

Elbistan İlçesi Esentepe Mahallesi Akbaş Caddesi'nde E.K'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Oğuzhan Polat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi otopsi için morga kaldırırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.