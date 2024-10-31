Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta otomobil direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:35 Son Güncelleme: 31.10.2024 10:42

Kahramanmaraş'ta otomobil direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta otomobil direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı

Elbistan İlçesi Esentepe Mahallesi Akbaş Caddesi'nde E.K'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Oğuzhan Polat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın cenazesi otopsi için morga kaldırırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kahramanmaraş'ta otomobil direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı
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