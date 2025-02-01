Kahramanmaraş’ta prefabrik evde yangın: 1 ölü, 4 yaralı

Türkoğlu İlçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde 83 yaşındaki İsmet Kalli'ye ait 2 katlı prefabrik evde gece saatlerinde yangın çıktı. alt katta başlayan yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler gelmeden yangın ikinci kata da sıçradı. Bu sırada evde bulunan 4 kişi kendi imkanları ile binadan çıktı. Dumandan zehirlenen 4 aile ferdi ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Ekiplerin binada yaptığı aramada İsmet Kalli'nini cansız bedeni bulundu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.