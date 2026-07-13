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Giriş Tarihi: 13.07.2026 11:23

Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm: Nehirde erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'nde hareketsiz bulunan 48 yaşındaki Hüseyin Özdemir'in cansız bedeni, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla nehirden çıkarıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Kahramanmaraş’ta şüpheli ölüm: Nehirde erkek cesedi bulundu
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Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nde meydana geldi. Nehirde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler, nehirdeki cansız bedene ulaştı. Yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin 48 yaşındaki Hüseyin Özdemir'e ait olduğu belirlendi.
Özdemir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm: Nehirde erkek cesedi bulundu
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