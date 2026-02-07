Kahramanmaraş’ta tarihi Duraklı Camii dünya basınına açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programın ikinci gününde, 11 farklı ülkeden 32 uluslararası basın mensubu Kahramanmaraş'ta ağırlandı. Program kapsamında, deprem sonrası ihya edilerek yeniden ibadete açılan vakıf eseri Duraklı Camii, dünya basınına tanıtıldı.

TARİHİ MİRAS YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi camide yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin bilgiler, yabancı gazetecilere yerinde aktarıldı. Yetkililer, yapının deprem öncesi durumu, hasar süreci ve titizlikle yürütülen ihya çalışmaları hakkında kapsamlı sunumlar yaptı.

TÜRKİYE'NİN İHYA SÜRECİ DÜNYAYA ANLATILDI

Uluslararası basın mensupları, hem tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmaları hem de Türkiye'nin afet sonrası yeniden inşa sürecini yakından inceleme fırsatı buldu. Program, Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkma iradesinin ve deprem sonrası toparlanma sürecinin uluslararası kamuoyuna doğru ve şeffaf şekilde aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.