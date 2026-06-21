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Giriş Tarihi: 21.06.2026 08:51

Kahramanmaraş’ta tartışma kanlı bitti! Arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. İki arkadaş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tansiyonun yükseldiği olayda A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.'ya kurşun yağdırdı. A.N. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kahramanmaraş’ta tartışma kanlı bitti! Arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı
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Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ile arkadaşı A.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARKADAŞINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan Ş.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.N.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #ONİKİŞUBAT

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Kahramanmaraş’ta tartışma kanlı bitti! Arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı
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