Kahramanmaraş’ta tartışma kanlı bitti! Arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ile arkadaşı A.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ARKADAŞINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan Ş.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.N.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.