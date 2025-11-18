Kahramanmaraş’ta ’tefeci’ operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı!

Alınan bilgiye göre, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilikle ilgili çalışma yaptı. Ekipleri çalışmasında 2 ilde 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. 30 adresin basıldığı operasyonda şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, tabanca, fişek, mermi, cep telefonları, flaş bellekler, bilgisayarlar, boş ve dolu senetler, pos cihazları, defterler, başka kişilere ait kredi kartları ile alacak verecek notlarının yer aldığı kağıtlar ile sentetik haplar, bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli jandarmaya götürüldü. 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.