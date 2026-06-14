Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına 17 itfaiye arazözü, 15 su tankı, 85 personel ve çeşitli iş makineleriyle müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, müdahale sırasında bir fabrika işçisi ile bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

İKİ KİŞİNİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör