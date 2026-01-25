Kahramanmaraş’ta trafik kazasında ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

Kaza, 24 Ocak 2026 günü saat 23.20 sıralarında Yörük Selim Mahallesi sınırları içerisinde, Akdere Köprüsü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hikmet Kabakcı Caddesi'nden Gazneliler Caddesi istikametine seyir halinde olan A.K. yönetimindeki otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Y.E.Ç. (19), A.K. (24), M.Y. (17), Y.D (23) ve E.Y (20) çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta yolcu olarak bulunan E.Y. (20), kaldırıldığı Yörükselim Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.