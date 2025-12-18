Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları sürüyor

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile KOM Şubesi ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucuyla ilgili çalışma yaptı.Ekiplerin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmasında belirlenen bir şahıs yakalandı, üzerinde, adresinde ve aracında toplan bin 288 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık yönünden gerçekleştirilen operasyonda ise 8 adet cep telefonu ile 23 adet gümrük kaçağı kulaklık ve akıllı saat ele geçti, 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.