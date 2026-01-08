Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Kahramanmaraş kar tatili açıklaması için gözler Valilik'te!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 15:19 Son Güncelleme: 8.01.2026 15:38

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Kahramanmaraş’ta, olumsuz hava koşulları eğitimle ilgili olası kararları yeniden gündeme taşıdı. 9 Ocak 2026 Cuma günü okullarda eğitimin sürüp sürmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Gözler, konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamalar için Kahramanmaraş Valiliği’ne çevrildi.Peki, 9 Ocak Cuma günü yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, eğitimle ilgili olası kararları gündeme taşıdı. 9 Ocak Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Son kararın Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılacak resmi açıklamayla duyurulması bekleniyor.Peki, yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü Kahramanmaraş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair şu ana kadar yetkili mercilerden resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak alınabilecek olası tatil kararının Kahramanmaraş Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ederken, resmi bir karar alınması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.

SICAKLIKLAR 8-10 DERECE DÜŞECEK

Kent genelinde gün boyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların günboyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

Kahramanmaraş'ta 9 Ocak günü hava soğuk ve yağışlı geçecek; özellikle gündüz saatlerinde yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Şehir genelinde bulutlu bir hava hakim olurken yağışlar yer yer etkili olabilir. Sıcaklıklar gündüz yaklaşık 4–7 °C civarında seyredecek. Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali de bulunuyor. Bu koşullar, ulaşım ve günlük yaşamı etkileyebilecek kış şartlarını beraberinde getirebilir — meteoroloji uyarısı yapıldı.

