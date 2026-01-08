Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Kahramanmaraş kar tatili açıklaması için gözler Valilik’te!

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü Kahramanmaraş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair şu ana kadar yetkili mercilerden resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak alınabilecek olası tatil kararının Kahramanmaraş Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ederken, resmi bir karar alınması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.