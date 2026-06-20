Kahramanmaraş’ta yükselen suların sürüklediği adamdan acı haber

Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi yakınlarındaki Savruk Şelalesi mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Murat Bağdınlı, iddiaya göre baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Nehir kenarında yürüdüğü sırada su seviyesinin aniden yükselmesi üzerine kayalıkların üzerinde mahsur kalan Bağdınlı, bir süre kurtarılmayı bekledi. Ancak güçlü akıntıya daha fazla direnemeyen talihsiz adam, gözler önünde sulara kapılarak kayboldu.

EKİPLER ZAMANA KARŞI YARIŞTI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Ekipler, Ceyhan Nehri boyunca su üstünde ve su altında geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olay yerine koşan aile fertleri ve yakınları ise gelecek iyi haberi bekledi. Saatler ilerledikçe umutlar azalırken, ekiplerin yoğun çalışması devam etti.

ACI HABER 4 SAAT SONRA GELDİ

Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının ardından Murat Bağdınlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sarp ve kayalık arazide bulunan cenaze, ekiplerin titiz çalışması sonucu halatlar yardımıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Bağdınlı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.