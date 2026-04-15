Kahramanmaraş’ta yürek sızlatan görüntüler! Vidansız evlat tekerlekli sandalyedeki babasını böyle darbetti: “Huzurevinde kalmak istiyorum”

'BİR EVLAT NASIL BABASINA EL KALDIRIR'

O anları evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden Vusale Şimşek ise Ayhan İ.'nin babasına vurduğunu görünce cep telefonuyla kayda başladığını belirterek, "Evde oturuyordum, pencereden ses geldi. Önce kalkmadım sonra ses yükselince kalkıp baktığında arkadan vurduğunu gördüm. Videolardaki siyah giyinen bir genç var, önce o tek geldi, elinden aldı, 'Ne yapıyorsun? Adam hasta' dedi. Geleni eliyle itti, tekrar götürmeye çalıştı adamı. Ben de dayanamadım polisi aradım, komşular da aradı. Sonra polisler geldi, mahalleli de dayanamadı gençler toplandı darbettiler. Bir evlat nasıl babasına el kaldırır? Adam hasta zaten yürüyemiyor. Adamı zorla ayağı kaldırıyor, 'Kalk yürü' diyor. Benim içim acıdı, o gün ben çok ağladım. Ben sadece adamın huzurevine yerleştirilmesini istiyorum, sonuna kadar da peşindeyim" diye konuştu.