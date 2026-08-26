Kahramanmaraş’taki Ağustos Fuarı’nda çocuklar origami yapmayı öğreniyor

ÖĞRENCİLER KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR

Standı ziyaret eden çocuklardan Büşranur Aygün ise origami sanatıyla ilk kez tanıştığını ve kağıtlardan kendisine oyuncak yaptığını söyledi.

Kağıtları yırtmadan ve zarar vermeden farklı figürlere dönüştürmenin eğlenceli olduğunu anlatan Aygün, "Yaptığım oyuncağı odama koyacağım. Kağıtla uğraşmayı çok sevdim. Bu sanatı daha da ilerletmek ve daha değişik hayvanlar yapmak istiyorum." dedi.

Melek Çağla Uzun da origami sanatıyla kendi oyuncağını yaptığını ve bunun kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.