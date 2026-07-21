Kahramanmaraş’taki kanlı saldırının iddianamesi hazırlandı! 10 kişiyi hayattan koparan saldırganın anne ve babasına ağır ceza talebi

İddianamede tutuklu sanık Uğur Mersinli hakkında 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik "olası kastla yaralama" ile 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından dava açılması talep edildi. Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması istendi. Her iki şüpheli de suçlamaları kabul etmedi.

SALDIRI GÜNÜNE İLİŞKİN ÇARPICI TESPİTLER

İddianamede, olay yerinde 5 tabanca, 2 boş şarjör ve 84 boş kovan bulunduğu, saldırıda kullanılan silahların baba adına ruhsatlı olduğu belirtildi. Dijital incelemelerde saldırganın bilgisayarında saldırının ayrıntılı planını içeren bir belge, cep telefonunda ise okul krokileri, silah fotoğrafları ve farklı okul saldırılarına ilişkin araştırmalar tespit edildi. Savcılık, saldırının önceden planlandığı değerlendirmesinde bulundu.

"SİLAHLAR KOLAY ULAŞILABİLECEK ŞEKİLDEYDİ"

Savcılık, evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini, bunların kilitli kasa yerine kolay açılabilen dolap ve kutularda muhafaza edildiğini kaydetti. İddianamede, bu durumun saldırganın silahlara rahatlıkla erişebilmesine imkan sağladığı vurgulandı. Baba ise silahları şarjör ve mermilerden ayrı muhafaza ettiğini savundu.

PSİKOLOJİK DESTEK UYARILARI DİKKATE ALINMAMIŞ

Soruşturma dosyasına göre okul rehberlik servisi yıllar içinde aileye defalarca psikolojik destek ve çocuk psikiyatrisi yönlendirmesinde bulundu. Ancak önerilere rağmen düzenli tedavi sürecinin başlatılmadığı belirtildi. Savcılık, anne ve babanın çocuğun psikolojik durumu ile silahlara ilgisini bilmesine rağmen gerekli önlemleri almadığını değerlendirdi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İLİŞKİN DELİL YOK

İddianamede saldırının tek kişi tarafından gerçekleştirildiği, saldırıya üçüncü bir kişinin katıldığına veya terör ya da suç örgütü bağlantısına ilişkin herhangi bir delil bulunamadığı ifade edildi. Saldırganı etkisiz hale getirerek daha büyük bir faciayı önleyen kişi hakkında ise meşru savunma hükümleri kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından anne ve babanın yargılanmasına başlanacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör