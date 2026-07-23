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Giriş Tarihi: 23.07.2026 12:01

Kahramanmaraş'taki okul katliamı davasında yargı süreci başlıyor: İlk duruşma 4 Eylül'de

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı okul saldırısına ilişkin davada ilk duruşma tarihi kesinleşti. Sanıklar, 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Kahramanmaraş’taki okul katliamı davasında yargı süreci başlıyor: İlk duruşma 4 Eylül’de
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Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tensip zaptıyla birlikte yargılama takvimi de netleşti. Geçtiğimiz günlerde cumhuriyet savcısının kanlı okul saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte ilk duruşmanın 4 Eylül Cuma günü saat 09.00'da yapılmasına karar verildi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin cezaevinden SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmaya katılmasına hükmetti. Sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi.

TANIKLAR VE PSİKİYATRİK GEÇMİŞ ARAŞTIRILACAK

Yargılama öncesinde delil sürecini güçlendirecek adımlar da atıldı. Mahkeme, müştekilere duruşma gününün bildirilmesini isterken, ifadelerine başvurulacak bazı tanıklar hakkında zorla getirme kararı verdi. Ayrıca saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin daha önce psikolojik ya da psikiyatrik tedavi alıp almadığının belirlenmesi amacıyla ilgili sağlık kurumlarından bilgi talep edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'taki okul katliamı davasında yargı süreci başlıyor: İlk duruşma 4 Eylül'de
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