Kahramanmaraş’taki okul katliamı davasında yargı süreci başlıyor: İlk duruşma 4 Eylül’de

TANIKLAR VE PSİKİYATRİK GEÇMİŞ ARAŞTIRILACAK

Yargılama öncesinde delil sürecini güçlendirecek adımlar da atıldı. Mahkeme, müştekilere duruşma gününün bildirilmesini isterken, ifadelerine başvurulacak bazı tanıklar hakkında zorla getirme kararı verdi. Ayrıca saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin daha önce psikolojik ya da psikiyatrik tedavi alıp almadığının belirlenmesi amacıyla ilgili sağlık kurumlarından bilgi talep edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör