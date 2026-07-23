Kahramanmaraş’taki okul katliamı davasında yargı süreci başlıyor: İlk duruşma 4 Eylül’de

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tensip zaptıyla birlikte yargılama takvimi de netleşti. Geçtiğimiz günlerde cumhuriyet savcısının kanlı okul saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte ilk duruşmanın 4 Eylül Cuma günü saat 09.00'da yapılmasına karar verildi.
TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin cezaevinden SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmaya katılmasına hükmetti. Sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi.
TANIKLAR VE PSİKİYATRİK GEÇMİŞ ARAŞTIRILACAK
Yargılama öncesinde delil sürecini güçlendirecek adımlar da atıldı. Mahkeme, müştekilere duruşma gününün bildirilmesini isterken, ifadelerine başvurulacak bazı tanıklar hakkında zorla getirme kararı verdi. Ayrıca saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin daha önce psikolojik ya da psikiyatrik tedavi alıp almadığının belirlenmesi amacıyla ilgili sağlık kurumlarından bilgi talep edildi.