Kahramanmaraş’taki okul saldırısı davasında yeni gelişme: Saldırganın annesi hakkında yakalama kararı!

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Bu kararın ardından hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmenin aileleri avukatları ile birlikte bugün Kahramanmaraş Adliyesi'ne gelerek Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak anne Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen karara itiraz etti.