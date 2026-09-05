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Giriş Tarihi: 5.09.2026 16:30 Son Güncelleme: 5.09.2026 17:00

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında yeni gelişme: Saldırganın annesi hakkında yakalama kararı!

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıya ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edilen saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli (52) hakkında Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

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Kahramanmaraş’taki okul saldırısı davasında yeni gelişme: Saldırganın annesi hakkında yakalama kararı!
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Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşması dün yaklaşık 16 saat sürdü. Davanın ilk duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliye edildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Bu kararın ardından hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmenin aileleri avukatları ile birlikte bugün Kahramanmaraş Adliyesi'ne gelerek Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak anne Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen karara itiraz etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi Pınar Peyman Mersinli'nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Mahkeme Peyman Pınar Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında yeni gelişme: Saldırganın annesi hakkında yakalama kararı!
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