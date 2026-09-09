Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından aileler yüreklerde evlat acısı, dillerde dua ile kutsal topraklarda

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Mekke ve Medine'ye götürülen şehit aileleri, kutsal topraklarda kaybettikleri evlatları ve öğretmenleri için dua ediyor. Yaşadıkları tarifsiz acıya rağmen Umre ibadetlerini yerine getiren aileler, Mekke ve Medine'de ettikleri dualarla şehitlerinin hatırasını yaşatıyor.

MUSTAFA GÜNGÖR'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN GÖKTAŞ'A TEŞEKKÜR

Şehit öğrenci Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör, ailelerin kutsal topraklara gönderilmesinin sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkür etti. Güngör, devletin şehit ailelerinin yanında olmasının kendileri açısından büyük anlam taşıdığını belirterek, bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Göktaş'a minnetlerini iletti.

Mustafa Güngör, kutsal topraklarda bulunmanın kendileri için yalnızca bir Umre ziyareti olmadığını, aynı zamanda hayatını kaybeden evlatları ve öğretmenleri için dua etme fırsatı olduğunu ifade etti.

TAHLİYE KARARININ ARDINDAN GELEN YENİDEN TUTUKLAMA AİLELERİ RAHATLATTI

Şehit ailelerinin acısını derinleştiren okul saldırısı davasında ise geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, annesi Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar verilmişti. Yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından verilen tahliye kararı, hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları tarafından tepkiyle karşılandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, annenin tahliye edilmesine itiraz etti. İtirazı bir üst mahkeme sıfatıyla değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını yerinde bulmayarak Peyman Pınar Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mersinli, Osmaniye'de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mersinli, yeniden tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Mustafa Güngör, bu gelişmenin de şehit aileleri açısından önemli olduğunu belirterek, tahliye kararına itiraz eden Cumhuriyet Başsavcılığına ve yeniden tutuklama kararı veren yargı makamlarına teşekkür etti. Güngör, ailelerin tek beklentisinin adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi ve çocuklarının ölümüne ilişkin tüm sorumluların hukuk önünde hesap vermesi olduğunu dile getirdi.

KUTSAL TOPRAKLARDA EVLATLARI İÇİN DUA EDİYORLAR

Okul saldırısında Şehit Öğretmen Ayla Kara ile birlikte 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci de yaralanmıştı. Davanın bir sonraki duruşmasının 4 Aralık 2026'da görülmesi bekleniyor. Şehit aileleri ise bir yandan adalet mücadelesini sürdürürken diğer yandan kutsal topraklarda evlatları için dua ediyor. Mekke ve Medine'de yükselen dualar, Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük acının hafızalardaki yerini bir kez daha hatırlattı.

YÜREKLERDE EVLAT ACISI, DİLLERDE DUA…

Şehit aileleri, kaybettikleri evlatlarının ve Şehit Öğretmen Ayla Kara'nın hatırasını kutsal topraklarda dualarla yaşatıyor. Mustafa Güngör ise kendileri için bu imkânı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ve emeği geçen tüm devlet görevlilerine teşekkürlerini yineledi.