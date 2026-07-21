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Giriş Tarihi: 21.07.2026 15:55

Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme: Saldırganın anne ve babası hakkında iddianame düzenlendi

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Uğur Mersinli ile anne Peyman Pınar Mersinli hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama sürecinin başladığını açıkladı.

İHA Yaşam
Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme: Saldırganın anne ve babası hakkında iddianame düzenlendi
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Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda ortaokul öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin saldırısında 9 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

ANNE TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından baba polis başmüfettişi Uğur Mersinli ile öğretmen anne Peyman Pınar Mersinli, gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tamamlandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli Uğur Mersinli hakkında "olası kastla öldürme" ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame düzenlendiği ifade edildi.


Uğur Mersinli

Ayrıca açıklamada, hazırlanan iddianamenin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği belirtilerek, sanıklar hakkında yargılama sürecinin başladığı kaydedildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme: Saldırganın anne ve babası hakkında iddianame düzenlendi
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