Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme: Saldırganın anne ve babası hakkında iddianame düzenlendi

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli Uğur Mersinli hakkında "olası kastla öldürme" ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame düzenlendiği ifade edildi.



Uğur Mersinli

Ayrıca açıklamada, hazırlanan iddianamenin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği belirtilerek, sanıklar hakkında yargılama sürecinin başladığı kaydedildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör