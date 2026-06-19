Kahramanmaraş’tan acı haber: Ceyhan Nehri’nde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, sağlık, jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehir çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, su yüzeyinde ve kıyı hattında arama faaliyetlerini sürdürdü. Kuvvetli akıntıya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kayıp vatandaşa ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.B.'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör