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Giriş Tarihi: 19.06.2026 17:12

Kahramanmaraş'tan acı haber: Ceyhan Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

Kahramanmaraş Onikişubat'ta serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren M.B., su seviyesinin yükselmesi ve akıntının artmasıyla gözden kayboldu. Ekiplerin başlattığı yoğun arama çalışmaları sonucunda, cansız bedenine ulaşıldı.

İHA Yaşam
Kahramanmaraş’tan acı haber: Ceyhan Nehri’nde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
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Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak havadan bunalan M.B., serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne girdi. Bu sırada su seviyesinin yükselmesi ve akıntının güçlenmesi sonucu gözden kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, sağlık, jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehir çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, su yüzeyinde ve kıyı hattında arama faaliyetlerini sürdürdü. Kuvvetli akıntıya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kayıp vatandaşa ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.B.'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'tan acı haber: Ceyhan Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
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