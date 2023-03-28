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Giriş Tarihi: 29.3.2023

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay

Silivri’de 6 kişinin öldüğü kazadan dram çıktı. Hayatını kaybeden İpek İkto Bahadır’ın, ölen yeğeni için kurban kestirdiği, İstanbul’a dönüşte kaza geçirdiği ortaya çıktı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay
Önceki gün Silivri'de meydana gelen kaza, hafriyat kamyonunun karşı şeride geçmesiyle yaşandı. Karşı şeritte çarptığı otomobillerde 6 kişi hayatını kaybederken, kazanın kamyonun lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği iddia edildi.
Kazada hayatını kaybedenlerden İpek İkto Bahadır'ın, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden yeğeni Emircan Aktan (20) için kurban kestirdiği, İstanbul'a dönüşte kaza geçirdiği ortaya çıktı.



Halasının ölümüyle ilgili konuşan Serhat İkto, "Bu artık kaza değil, katliam. Yetkililer bunu görsün, bir kota konulsun, belli bir saatten fazla kullanmasınlar" dedi.
Mustafa I. kontrolündeki hafriyat kamyonunun iki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada; araçların sürücüleri İpek İkto Bahadır (39), Mesut Uçarkuş (30) ve Uçarkuş'un aracında bulunan yabancı uyruklu Elmas Tamer ve Ivan Tamer (3) hayatını kaybetmişti. Kazada ölen kimliği belirsiz iki kişinin ise Elmas Tamer'in (27) eşi Muhammet Bilal (35) ve akrabası Cemal Bilal (14) olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 6 kişinin yakınları, cenazelerini Adlı Tıp Kurumu'ndan teslim aldı.

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6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay
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