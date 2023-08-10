Kahreden kaza! Servis beklerken öldü

Kazanın şiddetiyle hareket eden kamyonet, kaldırımda servis bekleyen Ercan Karaaslan'ı ezdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Kamyonet ile bina arasında sıkışan Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.