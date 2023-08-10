Kahreden kaza! Servis beklerken öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası fabrika işçisi Ercan Karaaslan, işe gitmek için Eski pazar caddesinde servis minibüsünü beklemeye koyuldu. O sırada, Yunus K'nın kullandığı araç, rampa aşağı inerken kontrolü kaybederek yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı.
Kazanın şiddetiyle hareket eden kamyonet, kaldırımda servis bekleyen Ercan Karaaslan'ı ezdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Kamyonet ile bina arasında sıkışan Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.