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Giriş Tarihi: 10.8.2023 11:06 Son Güncelleme: 10.8.2023 11:09

Kahreden kaza! Servis beklerken öldü

Bursa’da fabrikadaki işine gitmek için kaldırımda servis bekleyen 47 yaşındaki işçi Ercan Karaaslan, servis beklediği caddede meydana gelen trafik kazası nedeniyle akılalmaz bir şekilde canından oldu.

Remzi YILMAZ
Kahreden kaza! Servis beklerken öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası fabrika işçisi Ercan Karaaslan, işe gitmek için Eski pazar caddesinde servis minibüsünü beklemeye koyuldu. O sırada, Yunus K'nın kullandığı araç, rampa aşağı inerken kontrolü kaybederek yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı.

Kazanın şiddetiyle hareket eden kamyonet, kaldırımda servis bekleyen Ercan Karaaslan'ı ezdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Kamyonet ile bina arasında sıkışan Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardından Karaaslan'ın cenazesi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Yunus K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kahreden kaza! Servis beklerken öldü
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