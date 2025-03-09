Kahreden ölüme çok yönlü soruşturma

Konya'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Suriyeli Rana El Selci'nin cenazesi ailesi tarafından alınıp Suriye'de defnedileceği belirtildi. Küçük kızın ailesi ile birlikte bir yakınlarının evine iftar yemeğine geldikleri öğrenildi.Korkunç olay, önceki akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde yaşanmıştı. Çevredekilerin köpeklerden kurtardığı küçük kız, hastanede hayatını kaybetmişti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.Konya'nın Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarını oluşturduklarını vurgulayarak, "Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbimden rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun" dedi.Konya Valiliği de yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin hayvan bakımevlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü bu süreçte yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, olayla ilgili çok yönlü tahkikatın devam ettiğini bildirdi.