Kahreden yangın! Engelli kadın hayatını kaybetti

Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Güneybudaklar Mahallesi'nde ahşap bir evden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin tamamen sardığı ahşap ev, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Ekipler, küle dönen eve girdiğinde 68 yaşındaki Şehriye Tekin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Engelli olduğu belirtilen Şehriye Tekin'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.