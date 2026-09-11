Kahta’da silahlı kavga: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle Erkan Ardıç ile Cihat Kalan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ardıç'ın silahla ateş etmesi sonucu Kalan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalan, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan arama sonucunda şüpheli Erkan Ardıç yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.