Kahve diye yudum yudum bakteri içiyoruz! Kahve makinesindeki bu hata E. coli yuvasına çeviriyor….

SİRKE VE SUYU KARIŞTIRIN

Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu karıştırın. Kahve makinesini temizlemek için ne kadar sirke kullanacağınız, su haznesinin yarısını doldurmak için ne kadar sirke kullanmanız gerektiğine bağlıdır.

Seviyeleri görüntüleyebiliyorsanız makineye doğrudan sirke ve ardından su ekleyebilirsiniz. Aksi halde başka bir kapta su ve sirkeyi karıştırın.