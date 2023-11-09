Kahve diye yudum yudum bakteri içiyoruz! Kahve makinesindeki bu hata E. coli yuvasına çeviriyor….

Sadece evde değil sık sık iş yerlerinde de kullanılan kahve makinelerinin kullanımına bağlı olarak oluşabilen bu zararlı bakteriler kirli olduğunu düşündüğümüz tuvaletlerden bile daha fazla kahve makinelerinde bulunabiliyor.
Kahve demlemek için kullanılan bu makinelerde bulunan bakteriler makineyi kullanmaya devam ettiğimiz sürece kahvemize de geçerek vücudumuza girebiliyor.
İncelenmesi için gönderilen makinelerden birinde 4,6 milyon bakteri ve küf kolonisi bulundu. Bunların içerisinde E.coli, staphylococcus, streptococcus ve pseudomonas aeruginosa gibi sağlık için tehdit oluşturabilecek birçok zararlı bakteri de bulunuyordu.
Uzmanlar bu bakterilerin, özellikle bağışıklık sistemleri zayıfsa insanlarda mide-bağırsak sorunlarına ve mide rahatsızlığına neden olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyor.
Peki kahve makinenizi nasıl temizlemelisiniz?
SİRKEYLE TEMİZLİK
PARÇALARI ÇIKARIP TEMİZLEYİN
Kahve makinenizi boşaltın. Sürahiyi, demleme sepetini ve kalıcı filtreyi (varsa) çıkarıp sıcak sabunlu suyla temizleyin. Varsa su filtresini de çıkarın. Daha sonra boş filtre sepetini ve sürahiyi değiştirin.
SİRKE VE SUYU KARIŞTIRIN
Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu karıştırın. Kahve makinesini temizlemek için ne kadar sirke kullanacağınız, su haznesinin yarısını doldurmak için ne kadar sirke kullanmanız gerektiğine bağlıdır.
Seviyeleri görüntüleyebiliyorsanız makineye doğrudan sirke ve ardından su ekleyebilirsiniz. Aksi halde başka bir kapta su ve sirkeyi karıştırın.
REZERVUARU DOLDURUN VE FİLTRE EKLEYİN
Doğrudan karıştırmadıysanız su haznenizi sirke ve su karışımıyla doldurun. Ayrıca kağıt filtre kullanıyorsanız demleme sepetine kağıt filtre yerleştirin.
DÖNGÜNÜN YARISINI ÇALIŞTIRIN
Kahve makinenizi yarım döngü boyunca çalıştırın ve sirke-su karışımının haznede ve su kanalında kalması için durdurun. Hem rezervuarda hem de sürahide 30 dakika ila bir saat kadar bekletin.
BEKLEYİP TEKRAR ÇALIŞTIRIN
30 ila 60 dakika sonra, sirke-su karışımını kahve makinenizden geçirmeyi tamamlamak için demleme döngüsüne devam edin. Daha sonra karışımı sürahiden dökün ve kağıt filtreyi (kullanılıyorsa) değiştirin.
İKİ DEFA SUYLA DÖNGÜYÜ ÇALIŞTIRIN
Genel uygulama, sirkeyi kahve makinenizden bir kez geçirmek ve ardından suyla iki kez durulamaktır. Ancak inatçı kireç veya kalıntınız varsa suyla durulamadan önce sirke adımlarını tekrarlayabilirsiniz.
Su haznesini sade suyla doldurun ve tam bir demleme döngüsü için sistemden geçirin. Suyu boşaltın ve kağıt filtreyi (kullanılıyorsanız) değiştirin. Kahve makinesinin soğumasını bekleyin. Daha sonra su ile tam demleme döngüsünü tekrarlayın.