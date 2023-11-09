Haberler Yaşam Haberleri Kahve diye yudum yudum bakteri içiyoruz! Kahve makinesindeki bu hata E. coli yuvasına çeviriyor….
Giriş Tarihi: 9.11.2023 11:20 Son Güncelleme: 9.11.2023 11:40

Kahve diye yudum yudum bakteri içiyoruz! Kahve makinesindeki bu hata E. coli yuvasına çeviriyor….

Kahve çoğumuzun sabahları uyanmak için tüketmeyi ilk tercih ettiği içeceklerden biri. Uzmanlar sık sık doğru miktarlarda tüketilen kahvenin faydalarından da bahsediyor ancak yapılan bir araştırma kahve tutkunlarının kullandığı makinelerin adeta mikrop saçtığı ortaya çıktı. E. coli de olmak üzere birçok zararlı maddeye ev sahipliği yapan kahve makinelerini doğru şekilde temizlemenin sırrı ise doğal malzemelerden geçiyor…

Kahve diye yudum yudum bakteri içiyoruz! Kahve makinesindeki bu hata E. coli yuvasına çeviriyor….

Sadece evde değil sık sık iş yerlerinde de kullanılan kahve makinelerinin kullanımına bağlı olarak oluşabilen bu zararlı bakteriler kirli olduğunu düşündüğümüz tuvaletlerden bile daha fazla kahve makinelerinde bulunabiliyor.

Kahve demlemek için kullanılan bu makinelerde bulunan bakteriler makineyi kullanmaya devam ettiğimiz sürece kahvemize de geçerek vücudumuza girebiliyor.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI KORKUTTU!

Yapılan araştırmada kahve makinesinin filtre kısmı ve içerisinde bulunan su tankından örnekler alınarak laboratuvarda incelenmesi için gönderildi.

İncelenmesi için gönderilen makinelerden birinde 4,6 milyon bakteri ve küf kolonisi bulundu. Bunların içerisinde E.coli, staphylococcus, streptococcus ve pseudomonas aeruginosa gibi sağlık için tehdit oluşturabilecek birçok zararlı bakteri de bulunuyordu.

Uzmanlar bu bakterilerin, özellikle bağışıklık sistemleri zayıfsa insanlarda mide-bağırsak sorunlarına ve mide rahatsızlığına neden olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Peki kahve makinenizi nasıl temizlemelisiniz?

SİRKEYLE TEMİZLİK

PARÇALARI ÇIKARIP TEMİZLEYİN
Kahve makinenizi boşaltın. Sürahiyi, demleme sepetini ve kalıcı filtreyi (varsa) çıkarıp sıcak sabunlu suyla temizleyin. Varsa su filtresini de çıkarın. Daha sonra boş filtre sepetini ve sürahiyi değiştirin.

SİRKE VE SUYU KARIŞTIRIN

Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu karıştırın. Kahve makinesini temizlemek için ne kadar sirke kullanacağınız, su haznesinin yarısını doldurmak için ne kadar sirke kullanmanız gerektiğine bağlıdır.

Seviyeleri görüntüleyebiliyorsanız makineye doğrudan sirke ve ardından su ekleyebilirsiniz. Aksi halde başka bir kapta su ve sirkeyi karıştırın.

REZERVUARU DOLDURUN VE FİLTRE EKLEYİN

Doğrudan karıştırmadıysanız su haznenizi sirke ve su karışımıyla doldurun. Ayrıca kağıt filtre kullanıyorsanız demleme sepetine kağıt filtre yerleştirin.

DÖNGÜNÜN YARISINI ÇALIŞTIRIN

Kahve makinenizi yarım döngü boyunca çalıştırın ve sirke-su karışımının haznede ve su kanalında kalması için durdurun. Hem rezervuarda hem de sürahide 30 dakika ila bir saat kadar bekletin.

BEKLEYİP TEKRAR ÇALIŞTIRIN

30 ila 60 dakika sonra, sirke-su karışımını kahve makinenizden geçirmeyi tamamlamak için demleme döngüsüne devam edin. Daha sonra karışımı sürahiden dökün ve kağıt filtreyi (kullanılıyorsa) değiştirin.

İKİ DEFA SUYLA DÖNGÜYÜ ÇALIŞTIRIN

Genel uygulama, sirkeyi kahve makinenizden bir kez geçirmek ve ardından suyla iki kez durulamaktır. Ancak inatçı kireç veya kalıntınız varsa suyla durulamadan önce sirke adımlarını tekrarlayabilirsiniz.

Su haznesini sade suyla doldurun ve tam bir demleme döngüsü için sistemden geçirin. Suyu boşaltın ve kağıt filtreyi (kullanılıyorsanız) değiştirin. Kahve makinesinin soğumasını bekleyin. Daha sonra su ile tam demleme döngüsünü tekrarlayın.

PARÇALARI TEMİZLEYİN

Çıkarılabilir filtre sepetini, kalıcı filtreyi (varsa) ve sürahiyi sıcak sabunlu suyla temizleyin. Son olarak kahve makinenizin dış yüzeyini nemli, yumuşak bir bezle iyice silin.

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Kahve diye yudum yudum bakteri içiyoruz! Kahve makinesindeki bu hata E. coli yuvasına çeviriyor….
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