Kahve kupasında sahte kimlik sevkiyatı

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, uluslararası bir şekilde sahte pasaport, sahte kimlik, sahte sürücü belgeleri ve sahte oturum izni belgelerinin imalatını yaparak kargoyla yurt dışına satan bir şebekeyi operasyonla çökertti. Fransa'ya yollanan kahve kupası paketinden koruma straforu içerisine gizlenmiş halde sahte kimlik bulundu. Farklı ülkelerin resmi makamlarından gelen bilgiler üzerine başlatılan detaylı incelemede, Esenler'deki bir kargo firması tespit edildi. Yola çıkmadan incelemeye alınan gönderilerde farklı ülkelere ait 17 sahte pasaport çıktı. İncelemeler sonucunda baskın yapılan bir iş yerinde de 25 sahte pasaport ele geçirildi. Organize bir şebekenin, Fatih'teki bir atölyede sahte belge ve sahte evrak imalat edip yurt dışına kargo yoluyla satış yaptıkları saptandı. Şebekenin 10 üyesi gözaltına alındı. 8 şebeke üyesi tutuklanırken 2'si "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.