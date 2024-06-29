Kahve oturarak çalışanların kalbini koruyor

Çin'deki Soochow Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen araştırma, kahvenin hareketsizlikle bağlantılı sağlık sorunlarını azaltabileceğini ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre, araştırmacılar, 10 yıl boyunca 10 binden fazla Amerikalıyı kapsayan bir çalışma yürüttü. Günde 8 saatten fazla oturan kişiler arasında ölüm oranlarının günde 4 saatten az oturanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi. En yüksek kahve tüketimine sahip grupta ölüm oranlarının önemli ölçüde düştüğü, kardiyovasküler hastalık ölüm oranının ise içilen her kahvede azaldığı belirtildi. Araştırmacılar, yüksek tüketimi günde 540 gramdan fazla yani yaklaşık üç fincana eşdeğer olarak belirledi. Ancak uzmanlar, aktif mola verme gerekliliğinin de altını çizdi.