Haberler Yaşam Haberleri Kahvehane müdavimlerine kötü haber! Yargıtaydan emsal karar: Eş ağır kusurlu bulundu!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:48 Son Güncelleme: 21.06.2026 09:57

Kahvehane müdavimlerine kötü haber! Yargıtaydan emsal karar: Eş ağır kusurlu bulundu!

Bursa’da yaşanan bir boşanma davasında alınan karar emsal niteliğinde sayıldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu. Eşi sosyal ortamlarda, özel günler yalnız bırakıp sürekli kahvehanede vakit geçiren eş, ağır kusurlu sayıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kahvehane müdavimlerine kötü haber! Yargıtaydan emsal karar: Eş ağır kusurlu bulundu!
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Özellikle izin günlerinde sabahın erken saatlerinde kahvehanenin yolunu tutan müdavimlere kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı.

EVİNİ İHMAL ETTİ YARGITAY KARARI VERDİ

Davacı karşı davalı kadın, sürekli kendisini annesinin evine zorla götürdüğünü, gitmek istemediğinde şiddet uyguladığını, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek ciddi bir şekilde evini ihmal ettiğini, evin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü.

'MAAŞIN OLMASA SENİNLE EVLENMEZDİM'

Elektrik, doğal gaz, kıyafet ve şehir dışı seyahatlerini kendisinin karşıladığını anlatan davacı kadın, kocasının 'maaşın olmasa seninle evlenmezdim' dediğini aktararak, evlilik boyunca hakarete maruz kaldığını, psikolojik şiddet uygulandığını, sürekli saçı döküldüğü için 'kel, koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldım gözüm kör mü oldu' gibi psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına, 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesi talep edildi.

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KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YARGITAY

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Kahvehane müdavimlerine kötü haber! Yargıtaydan emsal karar: Eş ağır kusurlu bulundu!
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