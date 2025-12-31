‘Kahvehanede size oyun yok’ diyerek 2 arkadaşı öldürdüler

Olay, 27 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehane işleten Kafur U., oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz ile arkadaşı Berdan Balsak'ı iş yerine almadı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İş yerinin üst katından tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı. Silahlardan çıkan kurşun ve saçmalarla ağır yaralanan Akyüz ile Balsak, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadılar.

ADRESLERE OPERASYON

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kafur U.'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi belirledi. Yapılan operasyon sonucunda Kafur U. ile birlikte Bekir A. (23), Ömer U. (19), Yavuz U. (38), Yılmaz U. (41), Aydın K. (46), Ramazan A. (48), İsmail A. (41), Diyar K. (20), Kansu S. (18), Onur U.'yu (34) gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

HASIMLARINIZ VAR GELMEYİN

Yapılan sorgulama sonucunda cinayetin Kafur U.'nun iki arkadaşa, "Sizin hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok" demesi üzerine çıktığı öğrenildi. 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.