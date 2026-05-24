Kahvehanedeki kavga cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 24.05.2026

Çanakkale'de bir kahvehanede husumetlisi M.T. tarafından tabancayla vurulan Bilal Aydın (34) hayatını kaybetti. Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi'nde bir kahvehanede önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre, konuşmak için bir araya gelen husumetliler M.T. ve Bilal Aydın tartışmaya başladı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle M.T., yanında bulunan tabancayla Aydın'a ateş açtı. Aydın kanlar içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliler M.T. ve olay anında yanında olduğu öğrenilen oğlu A.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

