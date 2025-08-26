Kakao Yerine Ne Kullanılabilir? Keke Kakao Yerine Puding Koyulur Mu?

Sütlü tatlılarda, kekler ve kurabiyelerde kakaolu versiyonlar oldukça sevilmektedir. Kakaonun eksik olduğu yahut hiç olmadığı zaman bahsi geçen yiyeceklere kakao etkisi verecek başka malzemeler konulabilir. Bu hususta en çok keke kakao yerine puding koyulur mu, kakao yerine ne kullanılabilir suallerine yanıt aranmaktadır.

Kakao Yerine Ne Kullanılabilir?

Kakao ağaçlarının meyve çekirdeklerinden üretilen toz kakao tatlı çeşitlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle çikolatalı pasta ve kurabiye çeşitlerinin neredeyse tamamına kakao eklenmektedir. Kakao olmadığı zaman yerine kullanılabilecek, hem tat hem görüntü bakımından kakao yerine geçebilecek bazı alternatif malzemeler ise şunlardır;

Keçi boynuzu tozu

Muskat ve tarçın

Granül kahve

Toz çikolata sos

Rendelenmiş ya da sürmelik çikolata

Keke Kakao Yerine Puding Koyulur Mu?

Kakaolu kek türleri hemen herkes tarafından çokça sevilmekte, her evin mutfağında pişirilmektedir. Kakaolu kek yapmak isteyip ancak kakaosu olmayanlar ise kek harcına çikolatalı/kakaolu puding koyabilirler. Bu durumda dikkat edilmesi gereken iki husus vardır; hazır pudinglerin içerisinde hali hazırda şeker ve vanilin bulunmaktadır. Keke puding koyulacak ise keke konulacak olan şeker miktarı yarıya indirilmeli, vanilin ise hiç koyulmamalıdır.