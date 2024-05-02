Kakava bereketiyle geliyor

Edirne'de Romanların eğlenceli görüntülerle kutladığı Kakava Şenlikleri'ni izlemek için kente binlerce turist geliyor. Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, Roman kültüründe Kakava olarak kutlanıyor. Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs'ta, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu anın simgesi, baharın gelişi ve yenilenme ritüeliyle kutlanan Kakava eğlencelerine katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından kente turist geliyor. Özel olarak Kakava turları düzenlenirken, turla gelmeyenler ise kendi imkânlarıyla adeta kente akın ediyor. Kakava'nın yarattığı hareketlilik kentteki ciğerci, şekerlemeci, otel işletmecisi başta olmak üzere esnafın da yüzünü güldürüyor. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, kentin Kakava zamanı Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi aldığını söyledi. Şenlikler dolayısıyla Edirne'nin bayram havası yaşayacağını anlatan Balta, şunları kaydetti: "Kakava Şenlikleri'yle çok güzel bir hafta geçireceğiz. Her yıl olduğu gibi Kakava'da başarılı bir organizasyon yapıyoruz. Otellerimizde rezervasyonlar devam ediyor. Tur şirketleri için Edirne önemli bir destinasyon olmaya başladı ve daha iyi bir yere gelecek. Edirne sadece Kakava değil Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir olarak tarihi, turistik, gastronomi noktalarıyla ilgi çekiyor." Balta, kentteki 7 bin yatak kapasitesinin Kakava rezervasyonlarıyla yüzde 80 doluluğa ulaştığını aktardı.