Kalbi 4. kez durunca kurtarılamadı: Estetik ameliyat sonu oldu

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi Ayla Çiçek geçen hafta yıllık iznini alarak tatile çıktı. Tatilde kalp krizi geçiren Çiçek, kaldırıldığı hastanede yapılan başarılı müdahale sonrası sağlığına kavuşunca Gaziantep'e döndü. Bir süre sonra hastanedeki görevine başlayan Çiçek, önceki gün hastanede çalıştığı sırada yeniden kalbi durdu. Arkadaşlarının müdahalesiyle acil servise kaldırılan Çiçek'in kalbi tekrar çalıştırıldı ancak aynı gün kalbi yeniden durdu. Yine yapılan müdahale ile kalbi çalıştırılan 2 çocuk annesi hemşire Gaziantep Şehir Hastanesi Kardiyoloji Servisine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavisi süren Ayla hemşire yapılan müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Aynı hastanede laborant olarak çalışan 3 çocuk annesi Derya Öncebe ise bir süre önce özel bir hastanede karın germe ameliyatı oldu. Taburcu olan Öncebe birkaç gün sonra fenalaşınca kaldırıldığı hastanede emboli teşhisi konuldu. Öncebe hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öncebe'nin eşinin de doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Derya Öncebe

Öte yandan 2 gün arayla 2 mesai arkadaşlarını kaybeden 25 Aralık Hastanesi çalışanları acı haberlerle yasa boğuldu. Hastanenin önünde yapılan törende gözyaşları adeta sel oldu. Burada bir konuşma yapan hastane Başhekimi Dr. Mehmet Doğan, kısa süre içinde 2 sağlık çalışanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Dr. Doğan, "Bugün büyük bir acı yaşıyoruz. İki mesai arkadaşımızı art arda yitirdik. Yaşamaları için meslektaşlarımız seferber oldu ama maalesef kurtaramadılar. Arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

Ayla Çiçek