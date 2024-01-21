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Giriş Tarihi: 22.1.2024

Kalbi sökerek tümörü temizlediler

Kalbi sökerek tümörü temizlediler
Henüz anne karnındayken kalbinde tümör olduğu tespit edildi. Doktorlar, "İleride kalp naklinden başka çaresi olmayacak" dedi. O büyürken, tümör de büyüdü ve kalbiyle aynı boyuta ulaştı. Ekin Ada Işık, 5 yaşına geldiğinde mucizevi bir ameliyatla yeniden doğdu. Adı, "Yüzyılın kalp cerrahları" arasında anılan Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos ile Opr. Dr. Yılmaz Zorman, ameliyat sırasında Ekin'in 'kalbini yerinden söktü', ameliyathane masasında iğneyle kuyu kazar gibi kalpteki tümörü temizledi ve 8 saat boyunca göğüs boşluğunda kalbi olmadan yaşatılan Ekin'e, kendi kalbi tekrar nakledildi. Doktorları, dünyada "bu kadar küçük yaşta" kardiyak oto-transplantasyon (kendinden kalp nakli) ile hayata dönen başka vakaya rastlamadıklarını söyledi. Balıkesir'de yaşayan Mustafa ve Fahriye Işık çiftinin tek çocuğu Ekin Ada'nın şu anki sağlıklı halinden mutlu. Prof. Dr. Kalangos ve Opr. Dr. Zorman, bu eşi benzeri olmayan operasyonu, "O kadar riskli bir ameliyattı ki nefesimizi tutarak yaptık" sözeriyle anlatıyor. Işık çifti "Dünyalar bizim oldu" derken minik Ekin Ada ise kendini kahraman gibi hissettiğini söyledi. DHA

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Kalbi sökerek tümörü temizlediler
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