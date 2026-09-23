’Kalbimin sesini dinleyip Müslüman oldum’

Mersin
'in Silifke
ilçesinde yaşayan Rus vatandaşı Kseniia Lytvynova, Müslüman olup "Güneş" adını aldı. Müslüman olmaya karar veren 45 yaşındaki Lytvynova için İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru'nun katıldığı törende kelime-i şehadet getiren Lytvynova, Müslüman oldu. "Güneş" adını alan Lytvynova'ya ihtida belgesi verildi. 3 yıl önce çalışmak için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Lytvynova, "Hıristiyan doğdum ama bu benim seçimim değildi. Müslümanlığı araştırdım ve okudum. Kalbimle, yani içten bu dini kabul etmeyi seçtim. Elhamdülillah Müslüman oldum" dedi. Müftü Doğru da Silifke'de yaşayan birçok yabancı uyruklunun İslam'ı araştırıp etkilendiğini ifade ederek "Kardeşimiz 'Güneş' ismini aldı. İnşallah bundan sonra hayatı güneş gibi parlak, aydınlık ve sıcak olacak" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör