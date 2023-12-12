Kalbindeki delik, şemsiye yöntemiyle kapatıldı

Kayserı'de yaşayan Ayşe Akkaya (65), nefes darlığı şikâyetiyle gittiği Erciyes Üniversitesi Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp ve Damar Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Akkaya'ya 2 yıl önce takılan protez kalp kapakçığında kaçak tespit edildi. Bunun üzerine Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal ve ekibi tarafından ilk kez gerçekleştirilen ameliyatsız şemsiye yöntemiyle oluşan delik kapatıldı.Bu tür durumlarda yeniden açık kalp ameliyatı yapılarak kapakçığın değiştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Ramazan Topsakal, "Hastamız 2 yıl önce by-pass ve açık kalp ameliyatı olduğu için ikinci bir ameliyat oldukça riskliydi. Bu riski göze almamak için açık cerrahi yerine kapaktaki deliğin tıkanması esasına dayanan bir yönteme başvurduk. Kasıktan ve koldan açılan küçük bir delikle protez kapağın etrafındaki deliği, şemsiye adını verdiğimiz bir teknikle kapattık. Bu yöntem Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabiliyor" dedi. Ayşe Akkaya ise "Nefes darlığı çekiyordum. 45 dakikalık bir operasyonla sağlığıma kavuştum" dedi.