Haberler Yaşam Haberleri Kalbindeki delik, şemsiye yöntemiyle kapatıldı
Giriş Tarihi: 13.12.2023

Kalbindeki delik, şemsiye yöntemiyle kapatıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kalbindeki delik, şemsiye yöntemiyle kapatıldı
Kayserı'de yaşayan Ayşe Akkaya (65), nefes darlığı şikâyetiyle gittiği Erciyes Üniversitesi Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp ve Damar Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Akkaya'ya 2 yıl önce takılan protez kalp kapakçığında kaçak tespit edildi. Bunun üzerine Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal ve ekibi tarafından ilk kez gerçekleştirilen ameliyatsız şemsiye yöntemiyle oluşan delik kapatıldı.

HASTAYI RİSKE ATMAYAN BİR YÖNTEM
Bu tür durumlarda yeniden açık kalp ameliyatı yapılarak kapakçığın değiştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Ramazan Topsakal, "Hastamız 2 yıl önce by-pass ve açık kalp ameliyatı olduğu için ikinci bir ameliyat oldukça riskliydi. Bu riski göze almamak için açık cerrahi yerine kapaktaki deliğin tıkanması esasına dayanan bir yönteme başvurduk. Kasıktan ve koldan açılan küçük bir delikle protez kapağın etrafındaki deliği, şemsiye adını verdiğimiz bir teknikle kapattık. Bu yöntem Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabiliyor" dedi. Ayşe Akkaya ise "Nefes darlığı çekiyordum. 45 dakikalık bir operasyonla sağlığıma kavuştum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Virüs uyarısı
ABD'nin prestijli üniversitesi Harvard'dan dikkat çeken karar: Siyonist şantaja boyun eğmedi!
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya tepki: Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu
Uyku uyumuyor yemek yemiyor! O ünlü isim şimdi tanınmaz halde: Kendi kendini bitirdi…
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
Çifte vatandaşlıktan geri dönüş olmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalbindeki delik, şemsiye yöntemiyle kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA