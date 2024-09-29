Kalbinizde bu belirtiler varsa dikkat

Kardiyovasküler hastalıklarının, yılda 20,5 milyondan fazla ölüme neden olduğu belirtiliyor. Sağlıklı ve dengeli beslenin, kilonuzu koruyun, tütün ve alkolden uzak durun, kan basıncınızı, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinizi kontrol altında tutun tavsiyesinde bulunan uzmanlar, kalp krizi belirtilerine karşı da uyarıyor. Vücudun uyarı sinyalleri verebileceğini söyleyen uzmanlara göre o belirtiler şunlar;Göğüs AğrısıBir veya iki kolda ya da omuzda ağrı veya rahatsızlıkSolunum SıkıntısıDermansızlık ve yorgunlukBaş Dönmesi ve Soğuk TerlemeGrip Benzeri Belirtiler.