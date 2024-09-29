Kalbinizde bu belirtiler varsa dikkat

Kardiyovasküler hastalıklarının, yılda 20,5 milyondan fazla ölüme neden olduğu belirtiliyor. Sağlıklı ve dengeli beslenin, kilonuzu koruyun, tütün ve alkolden uzak durun, kan basıncınızı, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinizi kontrol altında tutun tavsiyesinde bulunan uzmanlar, kalp krizi belirtilerine karşı da uyarıyor. Vücudun uyarı sinyalleri verebileceğini söyleyen uzmanlara göre o belirtiler şunlar;
Göğüs Ağrısı
Bir veya iki kolda ya da omuzda ağrı veya rahatsızlık
Solunum Sıkıntısı
Dermansızlık ve yorgunluk
Baş Dönmesi ve Soğuk Terleme
Grip Benzeri Belirtiler.