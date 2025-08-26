Haberler Yaşam Haberleri Kaldırımda bekleyen kişiyi gasp eden şüpheli yakalandı
İstanbul Beyoğlu’nda kaldırımda bekleyen bir kişi, yanına yaklaşan şüpheli 1 kişi tarafından önce darp sonra da gasp edildi. Mağdurun kol saatini ve parasını çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsa A., kaldırımda beklediği sırada yanına şüpheli 1 kişi yaklaştı. Bir süre sonra İsa A.'ya vurmaya başlayan kişi onu dakikalarca darbetti. Şüpheli ardından İsa A.'nın kol saatini ve üzerinde bulunan bir miktar parasını da çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından kaçmaya başlayan şüpheliyi gören ekipler uzun süre takip etti. Şüpheli M.E.A. bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Gasp-yağma' suçundan tutuklandı. Şüphelinin gasbettiği kol saati ve nakit para sahibine teslim edildi.

