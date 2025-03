Kalem şeklinde suikast silahlarıyla yakaladılar

Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. "Daltonlar" başta olmak üzere "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak adlandırılan, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan, kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik son 15 günde peş peşe seri operasyonlar yapıldı.

Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Ümraniye İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyonlarda 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; bir yasa dışı silah atölyesi, uzun namlulu iki tüfek ve şarjörü, bir otomatik tabanca, 222 tabanca ve şarjörü, kalem görünümlü dört suikast silahı, bin 222 mermi, 575 şarjör ve çok sayıda tabanca parçası ile yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

TAM KADRO GÖZDAĞI VERDİLER

İmal edilen ruhsatsız silahların test atışlarında kullanılan doldur-boşalt bidonu da bulundu. 49 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, beş şüphelinin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Operasyona ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İdris Kaya ile birlikte tam kadro kameraların karşısına geçti. Suç örgütlerine ve çetelere tam kadro gözdağı veren ve kararlılık vurgusu yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Vatandaşlarımızın ve ülkemizin huzuru için organize suç örgütlerine ve bütün suç unsurlarına yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her sokakta, her caddede ve her köşede olacağız" dedi.