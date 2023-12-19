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Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:55 Son Güncelleme: 19.12.2023 15:55

Kaleşnikof silahı doldur boşalt yaparken arkadaşını öldürdü

Şırnak’ta A.T. kelaşnikof silahı doldur boşalt yaptığı sırada kaza ile arkadaşı Umut Unat'ın ölümüne neden oldu.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Kaleşnikof silahı doldur boşalt yaparken arkadaşını öldürdü

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cevizliköyü Sıcakpınar bölgesi Ballıkaya mevkiinde odun toplamak için bölgede bulunan grubun içerisindeki A.T. kaleşnikof marka silah ile doldur boşalt yapmak isterken silah ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu 22 yaşındaki arkadaşı Umut Unat karın bölgesinden yaralandı. Olay bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Umut Unat ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Umut Unat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.T. gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan otopsinin ardından ise, Umut Unat ailesi tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kaleşnikof silahı doldur boşalt yaparken arkadaşını öldürdü
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