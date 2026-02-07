Kalfalarının ilaçla uyuttuğu eczacı anne konuştu: “Hiçbir ceza benim oğlumu geri getirmeyecek”

Büşra Akdoğan, 20 Aralık 2020'de bir trafik kazası geçirdi. Aracının takla attığı kazada eczacı kadın, 4 yaşındaki oğlu Ahmed Nazif Yıldız'ı kaybetti. Kaza sonrası Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Özçelik ile yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice şizofreni tedavisinde kullanılan nörolojik ilaç kattıklarını, bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Aynı yıl iki şüpheli hakkında "olası kastla öldürme", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MÜTALAA VERİLDİ KARAR YAKLAŞTI

6 yıldır süren davada sona gelindi. 30 Ocak tarihinde 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaasını sunan savcılık, tutuksuz sanıklar Özçelik ve Bozdoğan hakkında ayrı ayrı iddianamedeki hapis istemleriyle cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Buğra Akdoğan mahkemenin artık hükmün açıklamasını beklediklerini söyledi. SABAH'a konuşan acılı anne Büşra Akdoğan, "Mahkemenin vereceği hiçbir ceza benim yüreğimi soğutmaz. Oğlumu geri getirmez. Ama hiçbir ceza almamaları beni bir kez daha öldürür. Artık bir karar çıksın" dedi. Akdoğan, "Eczaneye gelen bir çocuk, bir oyuncak, bir doğum günü tarihi... Bir anda her şey duruyor. O anlarda nefes almak bile zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

"5 YILIN 4'ÜNÜ ZOMBİ GİBİ GEÇİRDİM"

Mahkeme sürecinin psikolojik olarak kendisini yeniden eski günlere götürdüğünü söyleyen Akdoğan, "Ben bu davayı para için açmadım. Benim mücadelem çalınan para değil. Oğlumun hayatının çalınması. Oğlumun 5 yıllık ömrünün 4 yılını ben zombi gibi geçirdim. Bunun hesabını soruyorum" dedi. Sanıkların ceza almaması ihtimalinin kendisini daha da kaygılandırdığını vurgulayan Akdoğan, yine de adalete güveninin tam olduğunu söyledi' diye konuştu. Davanın bir sonraki duruşması 26 Şubat'ta görülecek.