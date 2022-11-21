Kalıcı Dövme Abdest Geçirir Mi? Dövme Abdest Tutar Mı, Kabul Olur Mu?

Kalıcı dövme abdest geçirir mi konusunun en önemli kısmı, hiç şüphesiz ki bir müslümanın hem manevi hem de maddi anlamdaki temizlik gereğinin engellenip, engellenmeyeceğidir. Yani kişilerin en merak ettiği ilgili konu dövme abdesti bozar mı şeklinde ifade edilmektedir. Bu sebeple, kalıcı dövme abdest geçiriyor mu gibi sorular sıklıkla müslümanlar tarafından araştırılmaktadır. Dilerseniz, dövme abdest tutar mı sorusunun tüm yanıtlarına birlikte bakalım...

Kalıcı Dövme Abdest Geçirir Mi?

Tarihsel süreç boyunca, her uygarlık döneminde pek çok insan çeşitli şekillerde ve vücutlarının çeşitli bölgelerine dövme yaptırmışlardır. Bazıları yaptırdıkları bu dövmelerin kendilerine güç verdiğine inanmış, bazıları kendi inançlarını vücutlarında görerek pekiştirmeyi amaçlamış, bazıları ise düşüncelerini vücutlarında yaşatmak istemiştir. İslamiyet ile birlikte bu konu da açıklığa kavuşarak kurallar ile pekiştirilmiştir. Bilinene göre dinimiz İslam içerisinde dövme yaptırmak yasaktır. Hz. Muhammed dövme yaptıranların ve dövme yapanların Allah'ın rahmetinden oldukça uzak olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini bildirmişlerdir.

Tüm bu açıklama ve sebeplerin ışığında; Müslümanlar, kalıcı dövmenin abdest geçirip geçirmediği konusunu merak etmektedir. Özellikle Diyanet'in açıklamasına göre; cildin üstünde bir tabaka oluşturmayan dövmeler gusle ve abdeste mani olmamaktadır. Yalnız deri üstüne yapılan ve suyun temasını engelleyen bir tabaka oluşturan dövmeler güsle ve abdeste engel olacağı için namaza da engel olacaktır. Daha evvel yapılmış olan deri üstünde tabaka oluşturmuş ve silinmesi de pek mümkün olmayan dövmeler ise artık deri hükmünü almış olur. Bu sebeple, mevcut durumda kılınan namaz geçerli olacaktır. Abdest ve gusle mani olmayan biçimde olan dövmeler, dikkat çekici resim gibi şekiller barındırıyor ise bunların namaz kılınırken o esnada kapatılması uygun olacaktır.

Dövme Abdest Tutar Mı?

Özellikle günümüzde bazı gençler arasında ilgi duyulan dövmeler, İslam'ın şartlarından olan namaz kılmak için bir engel olup olmadığını merak eden insanlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Bu sebeple, konu ile alakalı olarak çeşitli şekilde dini yorumlamalar yapılmıştır. En belirgin yorum ise Diyanet tarafından yapılmıştır. Bunun yanı sıra dövmenin abdest tutup tutmadığı konusuna kısa bir açıklama eklenecek olunursa; yaptırılan kalıcı dövmeler eğer derinin altında ise abdest tutar, fakat dövmeler hint kınası ise ve geçici dövmeler ise abdest tutmaz.

Dövmeli Kişinin Abdesti Kabul Olur Mu?

Vücudunun hangi bölgesinde olursa olsun Diyanet'in ifade ettiği biçimde ve belirttiği fetvalar doğrultusunda dövmeli bir kişinin abdesti yaptırılan dövmelerin içeriğine göre ve derinin üstünde veya altında olmasına göre kabul olabilir veya olmayabilir. Yine Diyanet'in belirttiği üzere, abdest kabul olsun veya olmasın, dövmeli kişinin eğer imkanı var ise dövmelerini sildirmesi ve Allah'tan af dilemesi gerekmektedir. Dövmeli kişinin abdesti, eğer dövme kalıcı ise, derinin alt tabakasındaysa ve derinin üst tabakasında belirgin bir şekilde bulunmayarak suyun temasını engellemiyor ise kabul olur. Fakat tam tersi durumdaysa dövmeli kişinin abdesti kabul olmaz.

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