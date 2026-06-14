Kalp hastası ikizlere mucize operasyon

Denizli
'de yaşayan Döndü (24) ve Nuri Avcı (28) çiftinin çift yumurta ikizi olan kızları Zümra ve Ümmühan bebeklerin doğuştan kalpten çıkan ana damarlarının gelişmediği fark edildi. İkiz gebeliklerde çok nadir görülen ve bebekler için hayati risk taşıyan rahatsızlık nedeniyle ikizler Konya Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi. Henüz 10 günlükken birer saat arayla ameliyata alınan ikizler başarılı geçen operasyonlar sonucu hayata tutundu. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Murat Şimşek ve Op. Dr. Hüseyin Dursin, "İkiz gebeliklerle literatürde çok nadir görülen bir durum. Tüp bebek tedavisi sonrası çift yumurta ikizi olmalarına rağmen çocukların aynı hastalıkla dünyaya gelmeleri ilginç bir durum. Kilolarının da düşük olması hayati bir risk oluşturuyordu. Ancak her şeye rağmen operasyonlar başarılı geçti ve ikizlerimizin durumu gayet iyi. Onlar artık bizim de çocuklarımız, her zaman destekçisi olacağız" dedi. Anne Döndü Avcı ise "Biz sadece bir çocuğumuzda bu rahatsızlık olduğunu biliyorduk ama tetkiklerde ikisinde de aynı sorun olduğu ortaya çıktı. Çok şükür kızlarımızın ameliyatları çok iyi geçti. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. İnşallah kızlarım çok iyi olacak ve buradan mutlu bir şekilde ayrılacağız" diye konuştu.