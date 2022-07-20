Kalp İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kalp Ağrısı, Sıkışması Ve Rahatsızlığına Hangi Doktor Bakar?

Kalp için hangi bölüme gidilir konusunda kişilerin uzman doktor konusunda da ciddi bir araştırma içerisine girmesi gerekir. Çünkü kalp hastalıkları oldukça çeşitlidir ve her biri oldukça ciddi risk barındırır. Bu nedenle kalp rahatsızlığı ve sıkışması için hangi bölüme gidilir sorusu merak uyandıran konulardır. Kalp ağrısı, sıkışması ve rahatsızlığına hangi doktor bakar sorularının tamamını sizler için araştırdık ve haberimizin devamında paylaştık.

Kalp Hastalıkları İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Kalp günümüzde insanların yaşadığı en ciddi hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalık birçok farklı şekilde kendini gösterebileceği için uzmanlara erken başvurmak daha büyük sorunların ortaya çıkmasını engelliyor. Kalp hastalıkları konusunda mutlaka uzman bir doktora gidilmesi gerektiğini bilmek büyük bir önem taşıyor.

En çok dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları arasında kalp ilk sırada geliyor. Ani bir rahatsızlanma kişilerin çok zor durumda kalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle bu tarz sorunları yaşamadan önce hangi bölüme ve doktora gitmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Kalp hastalıkları konusunda başvurmanız gereken alan kardiyoloji bölümüdür. Kalp sorunlarında bu bölüme rahatlıkla başvurulabilir.

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Arasındaki Farklar

Kişilerin en çok karıştırdığı konulardan birisi de kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinin karıştırılmasıdır. Kalp damar cerrahisinde yalnızca cerrahi müdahaleler yapılır. Kardiyoloji bölümü ise kalp hastalıklarına bakan ve teşhis koyan alandır. Her ikisi birbirini tamamlayan bölümler olsa da yapılan işlemlerin türü bakımından farklılıklar bulunur.

Kalp Ağrısı, Sıkışması ve Rahatsızlığına Hangi Doktor Bakar?

Kalp ağrılarına ve sıkışmalarına Kardiyoloji bölümündeki uzman doktorlar bakar. Kardiyoloji alanındaki doktorlar durumun ciddiyetine göre sizlere gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Gereken durumlarda sizleri kalp damar cerrahisi bölümüne de yönlendirebilirler.