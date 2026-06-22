Kalp krizi tatilde yakaladı: Kayserili vatandaş tatil için gittiği Vietnam’da hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan Koç ailesi, Vietnam'dan gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Tatil amacıyla Vietnam'a giden Tahir Gökmen Koç, aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 43 yaşındaki Koç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tahir Gökmen Koç'un ani ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Vietnam'da hayatını kaybeden Tahir Gökmen Koç'un cenazesin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Yahyalı Camikebir Ulu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tahir Gökmen Koç, son yolculuğuna uğurlandı.

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