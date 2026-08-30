Kalp rahatsızlığı geçiren Cem Yılmaz’a anjiyo

Ünlü komedyen Cem Yılmaz
, evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanan Yılmaz, göğüs ağrısı şikayetiyle Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan 53 yaşındaki sanatçı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü altında hastaneye ulaştırılan Yılmaz'ın yapılan tetkiklerinin ardından tedbir amaçlı anjiyoya alındığı bildirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanatçıya gerekli tıbbi müdahalelerin başarıyla yapıldığını belirttiği açıklamasında, "Yılmaz'ın genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör