Kalplere dokunan ayetler ‘Hane’de

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, aralarında hattat Mehmet Özçay, Seyit Ahmet Depeler, Abdurrahman Depeler ve Said Abuzeroğlu'nun da eserlerinin bulunduğu 13 hat ve 12 tezhibin yer aldığı sergi açıldı. Bu yıl aile, yuva ve nesiller arası bağları merkeze alan "Hane" isimle sergideki hat eserlerinde, Furkan Suresi'nin 74. ayetinde yer alan "Ey Rabb'imiz. Bize mutluluk verecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi takva sahiplerine önder kıl", İsra Suresi'nin 23. ayetindeki "Onlara 'öf' bile deme", Ahkaf Suresi'nin 15. ayetindeki "Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik", Yasin Suresi'nin 56. ayetindeki "Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar" ve Hucurat Suresi'nin 10. ayetindeki "Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz" ifadeleri bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör